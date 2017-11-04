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Архив - Луганская область

Луганское направление: обстрелы длились от 5 минут до часа

04.11.2017 13:54
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Луганское направление: обстрелы длились от 5 минут до часа

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил об эскалации конфликта на Луганщине.

По словам полковника, вчера после 6 утра в течение всех суток противник обстреливал позиции ВСУ вблизи Крымского, Новозвановки, Валуйского, Троицкого, Станицы Луганской и Новоалександровки из разных типов гранатометов и стрелкового оружия. Все обстрелы были прицельными и продолжались от 5-10 минут до одного часа.

Дважды, в районе Крымского и Трехизбенки, боевики "ЛНР" применял 82-мм минометы, в общем выпустив в сторону сил АТО 5 мин.

"Украинские военнослужащие несколько раз были вынуждены давать жесткий ответ огнем из вооружения БМП, автоматических гранатометов и стрелкового оружия различного калибра", - сообщил Лысенко.

Также Лысенко обнародовал полные данные по обстрелам и потерям на Донбасском фронте.

Напомним, что информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины обнародовал карту самых горячих точек на Донбассе по состоянию на 00.00 4 ноября.



Теги: Донбасс, Луганская область, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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