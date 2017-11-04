В зоне АТО поймали удравшего украинского воина

04.11.2017 11:35

Группа оперативного реагирования военной комендатуры г. Счастье (подконтрольная часть Луганщины) совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержала 3 ноября военнослужащего, который находился в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части.



Как сообщает пресс-центр штаба АТО, задержанного военнослужащего передадут в органы военной прокуратуры. Оружие и боеприпасы находятся в комнате хранения оружия военной комендатуры.



"По месту службы указанный военнослужащий характеризуется отрицательно, к выполнению служебных обязанностей относится неудовлетворительно", - отмечается в сообщении.