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Архив - Луганская область

В зоне АТО поймали удравшего украинского воина

04.11.2017 11:35
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В зоне АТО поймали удравшего украинского воина

Группа оперативного реагирования военной комендатуры г. Счастье (подконтрольная часть Луганщины) совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержала 3 ноября военнослужащего, который находился в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, задержанного военнослужащего передадут в органы военной прокуратуры. Оружие и боеприпасы находятся в комнате хранения оружия военной комендатуры.

"По месту службы указанный военнослужащий характеризуется отрицательно, к выполнению служебных обязанностей относится неудовлетворительно", - отмечается в сообщении.



Теги: Донбасс, Луганская область, военнослужащий, АТО, самоволка
 
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