Последние новости раздела
- Луганское направление: обстрелы длились от 5 минут до часа13:54
- Лысенко назвал три цифры из зоны АТО13:15
- Появились новые новости касательно закона о реинтеграции Донбасса13:02
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО12:44
- За помощь в поимке убийцы депутата в Северодонецке обещают 100 тысяч12:37
- Переселенцам не дают обещанного12:17
- В зоне АТО поймали удравшего украинского воина11:35
- На Луганщине насчитали три десятка взрывов11:24
- Миротворцы для Донбасса: Волкер будет биться за украинскую границу11:07
- В оккупированном Донбассе исчезли гаубицы10:28
В зоне АТО поймали удравшего украинского воина
04.11.2017 11:35
Группа оперативного реагирования военной комендатуры г. Счастье (подконтрольная часть Луганщины) совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержала 3 ноября военнослужащего, который находился в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, задержанного военнослужащего передадут в органы военной прокуратуры. Оружие и боеприпасы находятся в комнате хранения оружия военной комендатуры.
"По месту службы указанный военнослужащий характеризуется отрицательно, к выполнению служебных обязанностей относится неудовлетворительно", - отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, Луганская область, военнослужащий, АТО, самоволка
Читайте также:
- Неплохие новости из зоны АТО (ВИДЕО)
- В зоне АТО за минувшие сутки погиб украинский военный, двое получили ранения
- Луганск отрезан от госреестров: все нотариальные и юридические операции приостановлены
- СБУ обнаружила в районе АТО тайник с гранатометами и гранатами
- За минувшие сутки в зоне АТО среди военных погибших нет, один боец ранен
- Украинские военные нашли на Луганщине «ничейный» беспилотник
- В "ДНР" заявили, что поймали "агента"14:14
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Луганское направление: обстрелы длились от 5 минут до часа13:54
- Донецкое направление: полные данные по обстрелам13:35
- Лысенко назвал три цифры из зоны АТО13:15
- Пьяные оккупанты Донбасса стреляют по своим и давят мирных жителей13:11
- Появились новые новости касательно закона о реинтеграции Донбасса13:02
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО12:44
- За помощь в поимке убийцы депутата в Северодонецке обещают 100 тысяч12:37
- В школу прифронтового поселка Донетчины пришла радость12:31
- В "ДНР" заявили, что поймали "агента"14:14
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Луганское направление: обстрелы длились от 5 минут до часа13:54
- В Киеве маршрутка убила мужа и жену13:46
- Донецкое направление: полные данные по обстрелам13:35
- Лысенко назвал три цифры из зоны АТО13:15
- Пьяные оккупанты Донбасса стреляют по своим и давят мирных жителей13:11
- Появились новые новости касательно закона о реинтеграции Донбасса13:02
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО12:44
- За помощь в поимке убийцы депутата в Северодонецке обещают 100 тысяч12:37
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска