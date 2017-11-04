- ФСБ приехала "зачищать" оккупированную Луганщину22:05
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения21:45
- Оккупанты Донбасса маневрируют и скрытно минируют21:30
- Жебривский рассказал, где на Донбассе стоят российские войска21:00
- Волкер высказался о выборах на Донбассе20:43
- Воинам АТО передали маскировку20:24
- Психолог учит украинских воинов быть эффективными: смотрите видео19:19
- Шахтеров ОРЛО призвали к протесту18:46
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением18:30
- С начала суток в зоне АТО произошло 11 обстрелов18:16
Зона АТО: одна группа боевиков подорвалась, вторая пыталась прорваться
Обострение на Луганском направлении: диверсионная группа пророссийских боевиков выдвинулась к позициям сил АТО у Крымского. Их вовремя заметили воины ВСУ и предупредили возможен прорыв.
Как отмечает ТСН, бой длился около 40 минут. Со стороны армейцев один получил контузию.
"Начали по посадке стрелкотней мелкой. Мы начали ответ давать - и так случилось, что прилетело, оглушило", - рассказал пострадавший.
Командир говорит, что противник привел пулеметы и 82-миллиметровые минометы, чтобы прикрыть маневры ДРГ, однако его подчиненные вовремя заметили и остановили диверсантов. "Небольшая группа, 4-6 человек. Когда они уходят, обычно их кто-то прикрывает", - объясняют бойцы.
В отместку едва унесшие ноги оккупанты накрыли позиции ВСУ из минометов и гранатометов. Военные говорят, что вынуждены были отвечать, потому что их расположение давно известны, поэтому прицельные удары противника несут угрозу жизни и здоровью военнослужащих.
Ранее стало известно, что на оккупированной части Луганской области разведгруппа 2-го армейского корпуса вооруженных сил РФ подорвалась на собственном минном поле. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины. "Погиб предводитель разведывательного подразделения, а четверо его подчиненных посекло осколками", - отмечалось в сводке ГУР.
Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, боевики, обстрелы
- В Луганской обл. в результате обстрелов повреждены линии газопровода
- Миссия ОБСЕ шокировала данными о жертвах обстрелов боевиков: за неделю на оккупированном Донбассе погибло 5 мирных жителей
- Ситуация в АТО немного стабилизировалась: с начала суток зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков
- Подробности обстрела Станицы Луганской: есть раненые и повреждения
- В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены
- Дезертир или ДРГ: кто же расстрелял семерых украинских бойцов в зоне АТО?
- Взрывоопасный схрон нашли в зоне АТО22:22
- ФСБ приехала "зачищать" оккупированную Луганщину22:05
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения21:45
- Оккупанты Донбасса маневрируют и скрытно минируют21:30
- На Донетчине поймали 5 боевиков21:15
- Жебривский рассказал, где на Донбассе стоят российские войска21:00
- Волкер высказался о выборах на Донбассе20:43
- Воинам АТО передали маскировку20:24
- На вокзале Бахмута задержали опасный груз20:13
- ФК "Шахтер" вернулся в Донецкую область20:00
- Взрывоопасный схрон нашли в зоне АТО22:22
- ФСБ приехала "зачищать" оккупированную Луганщину22:05
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения21:45
- "Донбасс" обыграл "Динамо" и забил сотую шайбу21:37
- Оккупанты Донбасса маневрируют и скрытно минируют21:30
- На Донетчине поймали 5 боевиков21:15
- Жебривский рассказал, где на Донбассе стоят российские войска21:00
- Волкер высказался о выборах на Донбассе20:43
- Воинам АТО передали маскировку20:24
- На вокзале Бахмута задержали опасный груз20:13
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой