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Архив - Луганская область

Луганщина пережила 14 обстрелов, прилетело более 30 мин

05.11.2017 13:08
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Луганщина пережила 14 обстрелов, прилетело более 30 мин

Сегодня, 5 ноября, пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что большинство обстрелов за минувшие сутки пришлось на Луганское направление.

По словам полковника, российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли вчера позиции ВСУ на Луганщине. Все эти обстрелы были прицельные. По Новолуганскому и Попасной оккупанты былии из БМП. По Крымскому и Новоалександровке – из 120-мм минометов (выпустили 12 мин), по Новотошковскому и всё тому же Крымскому – из 82-мм минометов (выпустили 20 мин).

Украинские воины давали "ответку" из гранатометов и пулеметов.

Напомним, что всего за сутки 4 ноября зафиксировано 25 обстрелов со стороны оккупантов Донбасса (по утренним данным пресс-центра штаба АТО) и 26 - по уточненным данным от Лысенко.

Также опубликована карта, отображающая ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 5 ноября.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, Луганское направление
 
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