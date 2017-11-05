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Родителей не пускают к "ультрас-пленнику" "ЛНР"
Родители Владислав Овчаренко, ультрас ФК "Заря" (Луганск), которого оккупанты Луганщины обвинили в "шпионаже", не были допущены к "судебному" процессу над пленным. Сам процесс был закрытым и проходил в так называемом "военном суде". Об этом в интервью "Громадському радіо" рассказала мать Владислава - Виктория.
По ее словам, показания против парня давала их соседка. Всё это время, с 10 октября 2016 года, когда был схвачен Овчаренко, и до вынесения "приговора", свиданий с сыном родителям не давали. Видели они его только на расстоянии.
"Год мы его не видели. Вернее как, видеть — мы его видели. Я каждые 2 месяца высчитывала, когда будет продление санкций. Продляли санкции в гражданском суде нашего района. Я каждое утро прибегала к открытию суда и смотрела, какие дела сегодня будут рассматриваться. Тогда мы прибегали с мужем и ждали в суде, чтобы хотя бы увидеть его издалека. Издалека мы его и сейчас видим, когда в суд приводят. Но свиданий нам уже больше года не дают. Полгода уже мы почти не разговариваем. А так, когда в суде, я хотя бы могла спросить, как он себя чувствует. Сегодня я узнала, что когда приговор вступит в силу, я могу рассчитывать на то, что мне разрешат свидание", — рассказала мать Владислава Овчаренко.
По ее словам, родственникам Владислава не сообщают о его состоянии здоровья.
"Когда он был в "МГБ", мне позвонила следователь и попросила, чтобы я принесла медикаменты, потому что он заболел. Антибиотик был очень серьезный. При пневмониях и ангинах. Следователь сказала, что он просто простудился. Но мы были напуганы", — отметила мать Владислава.
Она также рассказала, что в день задержания, 10 октября 2016 года, Владислав должен был встретиться с девушкой, но домой уже не вернулся.
После этого родным Владислава Овчаренко сообщили о том, что он задержан на 48 часов — до выяснения обстоятельств. А спустя 48 часов оказалось, что в отношении парня началось "следствие". На тот момент 19-летнему Владиславу Овчаренку выдвинули обвинение в "шпионаже в пользу Украины".
"Единственное, что мне сообщила следователь, что якобы он сжег флаг "ЛНР" и сфотографировался в центре Луганска с украинским флагом", - добавила мать пленника.
Владислав Овчаренко включен в списки на обмен, в отношении него идут переговоры.
Как стало известно "Громадському радіо", фанаты футбольного клуба "Заря" обратились к ультрас всего мира, чтобы привлечь внимание к истории пленных Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова. Собеседник издания сообщил, что сейчас Влад Овчаренко и Артем Ахмеров находятся в СИЗО города Луганска. Планируется ли их перевод в другое место заключения, не известно.
История вопроса
10 октября 2016 года в самопровзглашенной пророссийской структуре "ЛНР" задержали группу фанатов-ультрас украинского футбольного клуба "Заря". Среди задержанных за "шпионаж" были Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Вячеслав Украинский и Дмитрий Крамаренко. 25 октября 2017 года Владислава Овчаренко приговорили к 17 годам строгого режима, а Артема Ахмерова — к 13 годам. В то же время в "МГБ ЛНР" сообщили, что Вячеслав Украинский и Дмитрий Крамаренко якобы признали свою вину и отказались от обмена.
Теги: Донбасс, Луганск, плен, ЛНР
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