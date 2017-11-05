В Луганске вспомнили революцию

05.11.2017 14:13

В захваченном российско-оккупационными войсками и их местными сторонниками Луганске коллекционеры провели сегодня выставку, посвященную 100-летию Октябрьской революции.



Любители старины представили экспонаты из своих частных коллекций, а также из коллекции ветерана клуба Вадима Киреева в области букинистики, фалеристики и филателии.



Были презентованы, в частности, денежные знаки и монеты с изображением первых советских революционных символов (модель первого советского герба, в дальнейшем взятая за основу герба Советского Союза, советский лозунг "Пролетарии всех стран соединяйтесь!"), чернильница Ломоносовского фарфорового завода (ЛФЗ) 1919 года с одним из первых изображений Владимира Ленина, прочие предметы, связанные с событиями 1917-года, от которых бывшая Российская Империя до сих пор не может прийти в себя.