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Архив - Луганская область

В Луганске вспомнили революцию

05.11.2017 14:13
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В Луганске вспомнили революцию

В захваченном российско-оккупационными войсками и их местными сторонниками Луганске коллекционеры провели сегодня выставку, посвященную 100-летию Октябрьской революции.

Любители старины представили экспонаты из своих частных коллекций, а также из коллекции ветерана клуба Вадима Киреева в области букинистики, фалеристики и филателии.

Были презентованы, в частности, денежные знаки и монеты с изображением первых советских революционных символов (модель первого советского герба, в дальнейшем взятая за основу герба Советского Союза, советский лозунг "Пролетарии всех стран соединяйтесь!"), чернильница Ломоносовского фарфорового завода (ЛФЗ) 1919 года с одним из первых изображений Владимира Ленина, прочие предметы, связанные с событиями 1917-года, от которых бывшая Российская Империя до сих пор не может прийти в себя.



Теги: Донбасс, Луганск, оккупация, революция, ЛНР
 
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