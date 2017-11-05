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В ОРЛО нашли труп на месте пожара
05.11.2017 08:23
На оккупированной части Луганщины за минувшие сутки, 4 ноября, т.н. "МЧС ЛНР" зарегистрировала 8 пожаров.
Одно из огненных ЧП в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) стало смертельным. В Кадиевке (бывший Стаханов) на ул. Рудничная в результате неосторожности при курении хозяйки 1961 г. р. (которая не пережила этого – ее труп был обнаружен на месте происшествия), огнем уничтожен диван на пл. 3 кв. м, поврежден пол на пл. 3 кв. м в жилом доме.
Теги: Донбасс, пожар, труп, смерть, ОРЛО
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