В ОРЛО нашли труп на месте пожара

05.11.2017 08:23

На оккупированной части Луганщины за минувшие сутки, 4 ноября, т.н. "МЧС ЛНР" зарегистрировала 8 пожаров.



Одно из огненных ЧП в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) стало смертельным. В Кадиевке (бывший Стаханов) на ул. Рудничная в результате неосторожности при курении хозяйки 1961 г. р. (которая не пережила этого – ее труп был обнаружен на месте происшествия), огнем уничтожен диван на пл. 3 кв. м, поврежден пол на пл. 3 кв. м в жилом доме.