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Луганску сегодня отключат воду за долги
Сегодня, 6 ноября, Луганское энергетическое объединение проведет обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, и в частности именно город Луганск. Об этом сообщается на странице объединения в Facebook, передает телеканал 112 Украина.
Причиной обесточивания является долг водоканала, который по состоянию на 6 ноября составляет почти 157 млн грн (156 млн 965 тыс. грн) и постоянно растет. При этом долг сформировался как раз за счет долгов "ЛНР", потому что 90 % воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.
Следует отметить, что долги Попаснянского водоканала постоянно растут, несмотря на информацию, что с начала 2017 года представители террористической "ЛНР" начали платить за потребление воды - в последний раз такие сообщения были о передаче наличных на мосту в Счастье под наблюдением ОБСЕ. Так, в октябре водоканал потребил электроэнергии на 9 млн 156 тыс. грн, а оплатил только 7 млн 805 тыс. грн.
В целом в 2017 году оплата водоканалом электроэнергии составила 45 млн 356,1 тысяч грн. А начислено было 77 млн 927,8 тысяч грн, то есть оплата составила всего 58% от начисления.
Следует отметить, что вода на неконтролируемую территорию Луганской области поставлялась еще до создания Попаснянского водоканала летом 2015 года, а соответственно, и электроэнергия потреблялась. Но тогда это еще было предприятие "Лугансквода", которое было благополучно "ликвидировано" на контролируемой части Луганской области, а долги за электроэнергию остались.
Теги: Луганск, вода, долг, отключение
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