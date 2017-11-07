В ЛНР прекращено водоснабжение сел в Славяносербском районе

07.11.2017 14:15

Расположенная на подконтрольной Киеву территории Петровская насосная станция Попаснянского водоканала прекратила подачу воды на неподконтрольную территорию Луганщины. Об этом сообщил «начальник дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях МЧС Луганской народной республики» Вячеслав Третьяков.

«6 ноября без предупреждения остановлена подача воды из подконтрольной Украине Петровской насосной станции, вследствие чего прекращено водоснабжение населенных пунктов Славяносербского района: Веселая Гора, Приветное и Обозное», − сказал Третьяков.