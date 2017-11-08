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«Теплые приемы» представителей арабских стран и проблемы с документами: Как «ЛНР» привлекает инвестиции
В «ЛНР» отчитались о начале работы по привлечению инвесторов и озвучили проблемные моменты своего «инвестиционного климата». Об этом 7 ноября шла речь на аппаратном совещании с «главой ЛНР» Игорем Плотницким, которое транслировал один из «республиканских» телеканалов, передает dnews.dn.ua.
По словам «первого заместителя министра экономического развития ЛНР» Ольги Чаковой, на прошлой неделе ее «министерство» принимало потенциальных инвесторов в сфере тепличного хозяйства и торговли, в частности, по проекту открытия супермаркета в Луганске, но успехов пока нет. «В целом, в рамках реализации инвестиционной политики с января по настоящее время в реестре обращений потенциальных инвесторов зарегистрировано 26 обращений», – сказала она.
В отчет по инвестициям вмешался «председатель народного совета ЛНР» Владимир Дегтяренко, который озвучил проблемные моменты. «Во-первых, что касается Лутугинского завода прокатных валков, как раз он нем говорили, что он за газ не платит. Да, был инвестор, мы его очень оперативно отработали, когда нужно было внести изменения в законодательство и по народному совету и по совмину, чтобы этот инвестор зашел. Мы все сделали, но там был такой "теплый прием" инвестора на заводе, что он развернулся и уехал. Когда проводилось совещание с территориями, ставился вопрос: "Пожалуйста, не общайтесь так с инвесторами, чтобы они от нас не уходили"», – сказал Дегтяренко.
По его словам, в создана специальная рабочая группа, и процесс привлечения инвесторов в «ЛНР» только запускается. «Пока их немного, и мы должны с каждым из них общаться, но хотелось бы, чтобы вся информация шла к нам на рабочую группу. Потому что такая ситуация идет и с представителями арабских стран. Они два месяц назад сюда приезжали. Была "первая ласточка". Понятно, что они пока боятся сюда ехать, но делегата они сюда отправили. Он здесь довольно долгое время был, я с ним встречался. Я ему разъяснил законодательство, которое мы приняли. Ему все понравилось, он даже готов был пробный проект осуществить, но он уехал, потому что у него здесь возникла огромная масса проблем – и с налоговой, и с паспортными документами, со всем», – добавил он.
«Первый замминистра экономического развития ЛНР» Ольга Чакова пыталась оправдаться. «Ну, появились такие инвесторы по тепличному хозяйству, мы их два раза на своей машине отвезли туда, вся консультационная помощь, организационная помощь…» – начала она, но ее прервал «глава ЛНР» Игорь Плотницкий. «Я не против этого… Мы заинтересованы в инвест-проектах и лучше мы 20 раз, 50 раз свозим, пускай хоть один нормальный проект будет работать», – сказал он.
Теги: Донбасс, инвестиции, документы, паспорт, ЛНР, Плотницкий, проблемы
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