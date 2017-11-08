В ЛНР нехватка городского транспорта: В центре Луганска огромные очереди на маршрутки

08.11.2017 15:24

В центре Луганска скапливаются огромные очереди на автобусы маршрута №110, следующего по маршруту от пл. Ленина до ж/д вокзала. Но профильный «министр» утверждает, что проблема якобы решена и обещает проверить лично. Об этом 7 ноября на аппаратном совещании с «главой» ЛНР Игорем Плотницким, которое транслировал один из «республиканских» телеканалов, заявил «и. о. министра» инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Герасимчук, передает lifedon.com.ua.

«По маршруту №110 начали наши работать наши автобусы в полном объеме, хотя там не хватает транспорта, добросим туда сейчас две единицы техники…» – начал доклад «министр».

Его оборвал Плотницкий. «Я по поводу маршрута №110 хочу акцентировать ваше внимание: жалобы там достаточно серьезные, и те фотографии, которые я видел, там люди вечером стоят, и достаточно много людей не могут уехать», – сказал он.

На что Герасимчук пообещал проверить лично решение проблемы очередей. «Мы по этому поводу провели с людьми совещание, люди приходили к нам в министерство, три дня назад было проведено совещание, я создал комиссию, транспортная инспекция вместе со специалистами минтранса сейчас мониторят, принято решение уже два автобуса туда бросить. По итогам в конце недели я сам лично в пятницу проеду и посмотрю результат, насколько это эффективно», – оправдывался он.