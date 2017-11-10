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Архив - Луганская область

Луганщину обстреляли из пушки, есть раненый

10.11.2017 09:34
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Луганщину обстреляли из пушки, есть раненый

За прошедшие сутки и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования девять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.

В частности, в направлении сел Крымское и Трехизбенка Новоайдарского района шесть раз велся обстрел из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из стрелкового оружия.

По окраинам сел Айдар и Валуйское Станично-Луганского района дважды противник использовал 122-мм пушки и стрелковое оружие.

Также, по позициям наших защитников вблизи города Золотое Попаснянского района применялась стрелковое оружие.

Кроме того, вчера в результате вражеского обстрела из стрелкового оружия вблизи ст. Донец Станично-Луганского района получил ранения наш защитник, сообщает сайт Луганской ОГА.

Напомним, что всего вчера в зоне АТО оккупанты совершили 19 обстрелов, ранив 2 украинских военных.



Теги: Донбасс, ранение, Луганская область, ВСУ, обстрелы
 
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