Луганщину обстреляли из пушки, есть раненый

10.11.2017 09:34

За прошедшие сутки и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования девять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.



В частности, в направлении сел Крымское и Трехизбенка Новоайдарского района шесть раз велся обстрел из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из стрелкового оружия.



По окраинам сел Айдар и Валуйское Станично-Луганского района дважды противник использовал 122-мм пушки и стрелковое оружие.



Также, по позициям наших защитников вблизи города Золотое Попаснянского района применялась стрелковое оружие.



Кроме того, вчера в результате вражеского обстрела из стрелкового оружия вблизи ст. Донец Станично-Луганского района получил ранения наш защитник, сообщает сайт Луганской ОГА.



Напомним, что всего вчера в зоне АТО оккупанты совершили 19 обстрелов, ранив 2 украинских военных.