- Ситуация на Донбассе: СММ ОБСЕ требует безотлагательных действий21:20
- Оккупанты Донбасса запустили нову электричку, заявив, что это "межреспубликанский поезд"20:45
- В зоні АТО противник зробив більше 10 пострілів з танку по околицях Пісків20:33
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- В Лисичанске человека забили до смерти18:28
- Луганщину расстрелали авиационными ракетами17:48
- На Луганщине крутой спуск привел в больницу17:26
- На Луганщине вспыхнул гараж16:35
- Тепло и маскировка: "симики" помогли в зоне АТО военным и гражданским16:30
Луганщину обстреляли из пушки, есть раненый
За прошедшие сутки и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования девять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.
В частности, в направлении сел Крымское и Трехизбенка Новоайдарского района шесть раз велся обстрел из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из стрелкового оружия.
По окраинам сел Айдар и Валуйское Станично-Луганского района дважды противник использовал 122-мм пушки и стрелковое оружие.
Также, по позициям наших защитников вблизи города Золотое Попаснянского района применялась стрелковое оружие.
Кроме того, вчера в результате вражеского обстрела из стрелкового оружия вблизи ст. Донец Станично-Луганского района получил ранения наш защитник, сообщает сайт Луганской ОГА.
Напомним, что всего вчера в зоне АТО оккупанты совершили 19 обстрелов, ранив 2 украинских военных.
Теги: Донбасс, ранение, Луганская область, ВСУ, обстрелы
- На Донбассе взорвался солдат
- На Луганщине получили ранения двое бойцов ВСУ, один контужен
- На Луганщине ранен боец сил АТО
- Взрывы на складах под Балаклеей – халатность украинских военных
- Боевики на Донбассе ранили дедушку и контузили священника
- На Луганщине украинские военные проводят боевые учения с применением РСЗО "Ураган"
- Ситуация на Донбассе: СММ ОБСЕ требует безотлагательных действий21:20
- На Донеччині говорили про патріотичне виховання21:00
- Оккупанты Донбасса запустили нову электричку, заявив, что это "межреспубликанский поезд"20:45
- В зоні АТО противник зробив більше 10 пострілів з танку по околицях Пісків20:33
- Часть Макеевки оставят без тепла20:30
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Мин нет: как врут оккупанты Донбасса19:02
- Ситуация на Донбассе: СММ ОБСЕ требует безотлагательных действий21:20
- На Донеччині говорили про патріотичне виховання21:00
- Нашелся сын Саакашвили, "потерянный" в аэропорту20:58
- Оккупанты Донбасса запустили нову электричку, заявив, что это "межреспубликанский поезд"20:45
- В зоні АТО противник зробив більше 10 пострілів з танку по околицях Пісків20:33
- Часть Макеевки оставят без тепла20:30
- Фильм о Донбассе вновь стал победителем кинофорума20:15
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"