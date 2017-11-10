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Архив - Луганская область

Луганщину взрывали 75 раз

10.11.2017 12:07
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Луганщину взрывали 75 раз

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября), в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня. В частности, зафиксировано 75 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано 9 взрывов.

Патрулируя в подконтрольном боевикам "ЛНР" пгт Калиново (60 км к западу от Луганска), команда СММ слышала 22 взрыва неопределенного происхождения в 15–20 км к юго-западу.

Находясь в 3 км к юго-востоку от подконтрольного правительству с. Муратово (51 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали 50 взрывов неопределенного происхождения и 20 очередей из крупнокалиберного пулемета — все на расстоянии 3–7 км к востоко-юго-востоку.



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, СММ ОБСЕ
 
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