Луганщину взрывали 75 раз

10.11.2017 12:07

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября), в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня. В частности, зафиксировано 75 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано 9 взрывов.



Патрулируя в подконтрольном боевикам "ЛНР" пгт Калиново (60 км к западу от Луганска), команда СММ слышала 22 взрыва неопределенного происхождения в 15–20 км к юго-западу.



Находясь в 3 км к юго-востоку от подконтрольного правительству с. Муратово (51 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали 50 взрывов неопределенного происхождения и 20 очередей из крупнокалиберного пулемета — все на расстоянии 3–7 км к востоко-юго-востоку.