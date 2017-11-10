На Луганщине крутой спуск привел в больницу

10.11.2017 17:26

В Попаснянский отдел полиции (подконтрольная часть Луганщині) поступило сообщение медиков о том, что в больницу с травмами головы в бессознательном состоянии был госпитализирован 46-летнюю местную жительницу.



При проведении проверки полицейские установили, что указанные телесные повреждения женщина получила на ул. Чехова г. Попасная, в результате падения с велосипеда во время крутого спуска. Данный факт зарегистрирован, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.