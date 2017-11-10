На Луганщине вспыхнул гараж

10.11.2017 16:35

Сегодня, 10 ноября, в 10:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании частного гаража в пер. Соловьиный г. Кременная (подконтрольная часть Луганщины).



Прибывшие к месту вызова спасатели Государственной пожарно-спасательной части №21 ГУ ГСЧС Украины в Луганской локализовали возгорание в 10:30 и ликвидировали в 11:42.



Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причину огненного ЧП устанавливают специалисты.