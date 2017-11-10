Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На Луганщине вспыхнул гараж

10.11.2017 16:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Луганщине вспыхнул гараж

Сегодня, 10 ноября, в 10:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании частного гаража в пер. Соловьиный г. Кременная (подконтрольная часть Луганщины).

Прибывшие к месту вызова спасатели Государственной пожарно-спасательной части №21 ГУ ГСЧС Украины в Луганской локализовали возгорание в 10:30 и ликвидировали в 11:42.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причину огненного ЧП устанавливают специалисты.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх