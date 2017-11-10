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Плотницкий выселил "главу МВД ЛНР" из "отжатого" дома в прямом эфире (ВИДЕО)

10.11.2017 13:45
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Плотницкий выселил "главу МВД ЛНР" из "отжатого" дома в прямом эфире (ВИДЕО)

Так называемый министр внутренних дел "ЛНР" Игорь Корнет покинул дом местной жительницы, который незаконно занимал последние три года, говорится в сюжете местного телеканала, передает ТСН.
Корнет три года жил в доме пенсионерки Нины Хмелевцовой в Луганске. Женщина неоднократно обращалась к нему с просьбой выехать, но он не хотел с ней даже разговаривать. И правды удалось добиться только с помощью главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого, "порешавшего" все за полчаса.
"Три года назад мой дом самовольно занял "министр МВД Корнет", к которому я неоднократно приходила, обращалась и писала письма в прокуратуру. И он всегда говорил, что не хочет даже общаться. Сегодня мне удалось все таки попасть к Плотницкому и этот вопрос решился за полчаса," - сообщила хозяйка дома.
Нина Васильевна Хмелевцова является тещей покойного президента футбольного клуба "Заря", луганского олигарха Валерия Букаева.



Теги: Донбасс, Луганск, МВД, выселение, ЛНР, глава
 
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