Плотницкий выселил "главу МВД ЛНР" из "отжатого" дома в прямом эфире (ВИДЕО)

10.11.2017 13:45

Так называемый министр внутренних дел "ЛНР" Игорь Корнет покинул дом местной жительницы, который незаконно занимал последние три года, говорится в сюжете местного телеканала, передает ТСН.

Корнет три года жил в доме пенсионерки Нины Хмелевцовой в Луганске. Женщина неоднократно обращалась к нему с просьбой выехать, но он не хотел с ней даже разговаривать. И правды удалось добиться только с помощью главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого, "порешавшего" все за полчаса.

"Три года назад мой дом самовольно занял "министр МВД Корнет", к которому я неоднократно приходила, обращалась и писала письма в прокуратуру. И он всегда говорил, что не хочет даже общаться. Сегодня мне удалось все таки попасть к Плотницкому и этот вопрос решился за полчаса," - сообщила хозяйка дома.

Нина Васильевна Хмелевцова является тещей покойного президента футбольного клуба "Заря", луганского олигарха Валерия Букаева.