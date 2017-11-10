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В Лисичанске человека забили до смерти
Двух человек взяли под стражу в Лисичанске (подконтрольная часть Луганщины) по подозрению в причинении телесных повреждений, повлекших смерть человека.
Установлено, что в дневное время суток, во время употребления спиртных напитков компанией лиц, между последними возник конфликт, который позже перерос в драку. После чего, двое молодых людей, не реагируя на замечания посторонних лиц о прекращении хулиганских действий, которые сопровождались особой дерзостью и исключительным цинизмом, продолжали наносить телесные повреждения по голове и туловищу потерпевшего. В дальнейшем от полученных телесных повреждений мужчина скончался.
Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время постановлением следственного судьи к подозреваемым применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.
Лисичанской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту причинения умышленных телесных повреждений, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 121 УК Украины) и совершение хулиганских действий группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины) Санкция ч. 2 ст. 296 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет, санкция ч. 2 ст. 121 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Теги: Донбасс, Лисичанск, смерть, прокуратура
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