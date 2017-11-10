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Архив - Луганская область

В Луганске заминировали здание "МВД"

10.11.2017 10:50
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В Луганске заминировали здание "МВД"

В подконтрольном боевикам "ЛНР" Луганске аноним по телефону заявил о взрывчатке, якобы заложенной в здании "министерства внутренних дел" псевдореспублики.

"В настоящее время министерский квартал оцеплен, все помещения проверяются специалистами-взрывотехниками и полицейскими кинологами", - говорится в сообщении на сепаратистских информресурсах.

При этом отмечается, что "сотрудники МВД ЛНР находятся на своих рабочих местах" и "работают в штатном режиме".

Отметим, что сегодня в "ЛНР" отмечается "День сотрудника органов внутренних дел".



Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, заминировано
 
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