В Северодонецке сбили двух пешеходов

10.11.2017 10:08

Патрульная полиция Северодонецка (подконтрольная часть Луганщины) сообщила, что вчера вечером практически на одном и том же месте были сбиты да человек.а



9 ноября, около 17.00, водитель автомобиля Daewoo, двигаясь по проспекту Гвардейском в направлении улицы Автомобильной совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы и был доставлен в Северодонецкуюо горбольницу. На месте происшествия патрульные оказали пострадавшему домедицинскую помощь и охраняли место ДТП до приезда следователей.

Менее чем за час, почти на том же месте, под колеса автомобиля Dacia Logan попала 59-летняя женщина. Пострадавшую с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, госпитализировали.



Предварительно, оба ДТП произошли из-за перехода дороги в неустановленном месте.