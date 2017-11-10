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Архив - Луганская область

В Северодонецке сбили двух пешеходов

10.11.2017 10:08
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В Северодонецке сбили двух пешеходов

Патрульная полиция Северодонецка (подконтрольная часть Луганщины) сообщила, что вчера вечером практически на одном и том же месте были сбиты да человек.а

9 ноября, около 17.00, водитель автомобиля Daewoo, двигаясь по проспекту Гвардейском в направлении улицы Автомобильной совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы и был доставлен в Северодонецкуюо горбольницу. На месте происшествия патрульные оказали пострадавшему домедицинскую помощь и охраняли место ДТП до приезда следователей.
Менее чем за час, почти на том же месте, под колеса автомобиля Dacia Logan попала 59-летняя женщина. Пострадавшую с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, госпитализировали.

Предварительно, оба ДТП произошли из-за перехода дороги в неустановленном месте.



Теги: Донбасс, Северодонецк, пешеход, ДТП, патрульная полиция
 
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