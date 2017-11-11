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Интриги "ЛНР": Плотницкий "тасует" кадры
Согласно данным группы "Информационное Сопротивление", главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий продолжает кадровые перестановки в высшем "руководстве" псевдореспублики, заменяя неугодных "чиновников" на более лояльных к нему лиц.
"Так, в среде высших "чиновников ЛНР" распространяется информация о планах И.Плотницкого уволить в ближайшее время Н.Тихонскую с должности зампреда "совета министров ЛНР" и назначить вместо нее И.Запорожцеву (на данный момент - заместитель руководителя "администрации главы ЛНР")", - сообщает ИС.
Ранее мы сообщали, что Плотницкий, в очередной раз попрал минские договоренности, заявив, что оккупированная часть Луганщины не намерена возвращаться в состав Украины.
Журналист-переселенец, известный блогер Денис Казанский уверяет, что в оккупированном Луганске сепаратисты продолжают ругаться друг с другом и делить власть.
Теги: Донбасс, оккупация, ЛНР, Плотницкий
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