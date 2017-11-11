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Архив - Луганская область

Миссия выполнима? На Луганщине пытаются открыть КПВВ "Золотое"

11.11.2017 21:10
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Миссия выполнима? На Луганщине пытаются открыть КПВВ "Золотое"

Несмотря на всяческое противление со стороны оккупантов Луганщины, власти подконтрольной территории не оставляют попыток открыть КПВВ "Золотое".

10 ноября делегация в составе представителей руководства Попаснянской райгосадминистрации, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обследовала возможные места размещения инфраструктуры контрольного пункта въезда-выезда у города Золотое.

Члены делегации осмотрели прилегающую к КПВВ территорию, где планируется устанавливать пункт обогрева, а также проехали на вероятное местоположение автобусной остановки, откуда будут курсировать автобусы.

Кроме того, был осмотрен расположенный неподалеку от остановки дом культуры, где можно будет размещать граждан, и местную поликлинику. Было решено провести необходимые подготовительные работы, в частности переоборудовать некоторые комнаты в ДК, и готовить документацию для обустройства автобусной остановки.

Ранее губернатор Луганщины Юрий Гарбуз напомнил, что решение о начале функционирования дорожного коридора "Стаханов-Золотое-Горное-Лисичанск" было принято трехстороннего контактной группой в Минске.

31 марта 2017-го украинская сторона после надлежащего обустройства КПВВ проинформировала международные организации о начале его работы. Однако представители незаконных вооруженных формирований не пропустили транспорт и пешеходов через свой блокпост, и движение восстановлено не было.

Сорвали оккупанты открытие КПВВ "Золотое" и 20 октября текущего года.

Напомним, что на данный момент в Луганской области действует (и то исключительно как пешеходный) всего один КПВВ – у Станицы Луганской.



Теги: Донбасс, Луганская область, пункт пропуска, КПВВ, Золотое
 
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