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На Луганщине приговорили разбойников

11.11.2017 17:40
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На Луганщине приговорили разбойников

Четыре жителя Луганской области от 7 до 10 лет за разбойное нападение.

Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве по факту разбойного нападения, совершенного группой лиц, соединенного с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Расследованием установлено, что в мае 2017 года по Кременском районе четверо молодых совершили разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилище. Действуя по предварительному сговору, злоумышленники проникли на территорию домовладения и с целью преодоления сопротивления со стороны владельца дома причинили ему телесные повреждения.

Вследствие своих противоправных действий преступники незаконно завладели мобильным телефоном и денежными средствами потерпевшего в размере 14 тыс грн. После чего, связав потерпевшего, покинули место преступления.

Кременским судом Луганской области разбойники признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины. Им назначено наказание от 7 до 10 лет лишения свободы (каждому) с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Теги: Донбасс, Луганская область, приговор, разбойное нападение
 
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