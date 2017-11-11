На Луганщине приговорили разбойников

11.11.2017 17:40

Четыре жителя Луганской области от 7 до 10 лет за разбойное нападение.



Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве по факту разбойного нападения, совершенного группой лиц, соединенного с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).



Расследованием установлено, что в мае 2017 года по Кременском районе четверо молодых совершили разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилище. Действуя по предварительному сговору, злоумышленники проникли на территорию домовладения и с целью преодоления сопротивления со стороны владельца дома причинили ему телесные повреждения.



Вследствие своих противоправных действий преступники незаконно завладели мобильным телефоном и денежными средствами потерпевшего в размере 14 тыс грн. После чего, связав потерпевшего, покинули место преступления.



Кременским судом Луганской области разбойники признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины. Им назначено наказание от 7 до 10 лет лишения свободы (каждому) с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.