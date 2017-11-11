- Опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске09:53
- В Луганской области ночью пылало сено09:41
- В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов08:56
- Луганщину освободили от 36 опасностей 08:51
- Горели Луганск и Брянка08:23
- Что-то рвануло в ОРЛО07:52
- На Луганщине бились с огнем07:43
- Штаб АТО: боевики бьют из минометов, ранен один украинских военнослужащий07:29
- Аналитик: "процесс миротворцев" для Украины идет правильно, а Трамп "зарывает себя" отношением к Путину07:04
- В "ЛНР" решили добывать золото21:43
На Луганщине школьников приучают к автоматам и пистолетам
Офицеры Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества ВС Украины, которые работают на Луганском направлении, продолжают проводить уроки по военно-патриотическому воспитанию.
В течение двух дней офицеры ГВС с учениками 7-9 классов ОШ №18 города Северодонецк рассматривали вопрос о необходимости соблюдения мер безопасности с оружием.
В течение урока был предоставлен последовательный инструктаж по разборке и сборке автомата АК-74 и пистолета Макарова. После этого, каждый ученик продемонстрировал полученные знания на практике и попробовал себя в роли военнослужащего, сообщает мобильная пресс-группа ОТГ "Луганск".
Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.
Теги: Донбасс, оружие, Луганская область, школьники
- Опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске09:53
- В Луганской области ночью пылало сено09:41
- В "ДНР" "забрали" часы у представителей российского Генштаба09:32
- В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов08:56
- Луганщину освободили от 36 опасностей 08:51
- 400 авто собралось утром у пунктов пропуска на линии разграничения08:37
- Горели Луганск и Брянка08:23
- Что-то рвануло в ОРЛО07:52
- На Луганщине бились с огнем07:43
- Штаб АТО: боевики бьют из минометов, ранен один украинских военнослужащий07:29
- Опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске09:53
- В Луганской области ночью пылало сено09:41
- В "ДНР" "забрали" часы у представителей российского Генштаба09:32
- Проблема переселенцев: украинский "десант" изучил опыт Грузии09:11
- В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов08:56
- Луганщину освободили от 36 опасностей 08:51
- 400 авто собралось утром у пунктов пропуска на линии разграничения08:37
- Горели Луганск и Брянка08:23
- Трампа критикуют за отношение к Путину08:08
- Что-то рвануло в ОРЛО07:52
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Прийнято дуже важливе рішення стосовно мешканців Донбасу
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: беспредел и жуткие очереди
- Оккупанты Донбасса перегоняют смертоносные колонны
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине
- В Константиновке – взрыв! Повреждена многоэтажка
- В «ДНР» взяли на карандаш любителей «заграничных» поездок
- Путин о миротворцах для Донбасса: Я такого не знаю
- Появилась важная информация от Ощадбанка для жителей прифронтовых районов Донбасса
- Прояснилась ситуация с законом о реинтеграции Донбасса