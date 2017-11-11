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Обострение у Крымского: видеоткровения украинских воинов
11.11.2017 14:20
В последнее время в районе Крымского (Луганское направление) очень неспокойно. Противник ведет постоянные обстрелы (в том числе минометные), делает вылазки. ВоенТВ Украины пообщалось с бойцами, которые держат позиции на этом участке фронта.
Украинские воины признаются, что боевики используют крупные стволы. Особенно вечером, направляя под прикрытием обстрелов ДРГ к нашим позициям. Диверсантов отсекают пулеметным огнем. Тогда противник чуть успокаивается.
"Тяжелый пулемет, потом мины. Мы дали ответ. Они быстро прекратили", - рассказывает один из воинов.
"Мы всегда готовы их встретить", - уверяют украинские бойцы.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, Луганское направление
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