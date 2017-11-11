Партію наркотичних речовин вилучили поліцейські Луганщини

11.11.2017 16:54

Велику кількість марихуани та коноплі виявили та вилучили поліцейські підконтрольної частини Луганської области під час санкціонованого обшуку будинку в м. Привілля.



Співробітники Управління протидії наркозлочинності спільно з бійцями батальйону "Луганськ-1" та оперативниками Лисичанського відділу поліції в ході проведення санкціонованого обшуку будинку по вул. Мічуріна м. Привілля, де мешкає 45-річний чоловік виявили та вилучили речовину рослинного походження, сіро-зеленого кольору у висушеному стані з характерними ознаками наркотичного засобу марихуани, приблизною вагою 3 кілограми та рослину роду коноплі у кількості 21 куща.



Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 309 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Тривають слідчі дії, повідомляє Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Луганській області.