- Опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске09:53
- В Луганской области ночью пылало сено09:41
- В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов08:56
- Луганщину освободили от 36 опасностей 08:51
- Горели Луганск и Брянка08:23
- Что-то рвануло в ОРЛО07:52
- На Луганщине бились с огнем07:43
- Штаб АТО: боевики бьют из минометов, ранен один украинских военнослужащий07:29
- Аналитик: "процесс миротворцев" для Украины идет правильно, а Трамп "зарывает себя" отношением к Путину07:04
- В "ЛНР" решили добывать золото21:43
Партію наркотичних речовин вилучили поліцейські Луганщини
Велику кількість марихуани та коноплі виявили та вилучили поліцейські підконтрольної частини Луганської области під час санкціонованого обшуку будинку в м. Привілля.
Співробітники Управління протидії наркозлочинності спільно з бійцями батальйону "Луганськ-1" та оперативниками Лисичанського відділу поліції в ході проведення санкціонованого обшуку будинку по вул. Мічуріна м. Привілля, де мешкає 45-річний чоловік виявили та вилучили речовину рослинного походження, сіро-зеленого кольору у висушеному стані з характерними ознаками наркотичного засобу марихуани, приблизною вагою 3 кілограми та рослину роду коноплі у кількості 21 куща.
Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 309 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Тривають слідчі дії, повідомляє Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Луганській області.
Теги: Донбасс, наркотики, полиция, Луганская область
- В Бахмуте поймали наркобанду
- Стали известные результаты "охоты" на дорогах Донетчины
- Полиция Донетчины разоружила людей в Мариуполе, Авдеевке и Мирнограде
- Потрясающие результаты операции на Донетчине
- "Дорожники" нашли наркотики и не только
- Марш протеста отчаявшихся людей против нынешней власти жестоко "успокоили" правоохранители (ВИДЕО)
- Опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске09:53
- В Луганской области ночью пылало сено09:41
- В "ДНР" "забрали" часы у представителей российского Генштаба09:32
- В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов08:56
- Луганщину освободили от 36 опасностей 08:51
- 400 авто собралось утром у пунктов пропуска на линии разграничения08:37
- Горели Луганск и Брянка08:23
- Что-то рвануло в ОРЛО07:52
- На Луганщине бились с огнем07:43
- Штаб АТО: боевики бьют из минометов, ранен один украинских военнослужащий07:29
- Опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске09:53
- В Луганской области ночью пылало сено09:41
- В "ДНР" "забрали" часы у представителей российского Генштаба09:32
- Проблема переселенцев: украинский "десант" изучил опыт Грузии09:11
- В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов08:56
- Луганщину освободили от 36 опасностей 08:51
- 400 авто собралось утром у пунктов пропуска на линии разграничения08:37
- Горели Луганск и Брянка08:23
- Трампа критикуют за отношение к Путину08:08
- Что-то рвануло в ОРЛО07:52
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Прийнято дуже важливе рішення стосовно мешканців Донбасу
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: беспредел и жуткие очереди
- Оккупанты Донбасса перегоняют смертоносные колонны
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине
- В Константиновке – взрыв! Повреждена многоэтажка
- В «ДНР» взяли на карандаш любителей «заграничных» поездок
- Путин о миротворцах для Донбасса: Я такого не знаю
- Прояснилась ситуация с законом о реинтеграции Донбасса
- Появилась важная информация от Ощадбанка для жителей прифронтовых районов Донбасса