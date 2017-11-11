В "ЛНР" появилось два десятка мобильных и смертоносных отрядов

11.11.2017 07:31

Представители группы "Информационное Сопротивление" сообщили об опасности, которая может в ближайшее время обрушиться на Луганщину.



"С целью повышения интенсивности и эффективности нанесения огневых ударов по позициям украинских войск, в соответствии с решением командующего 8-й армии ВС РФ, в составе "2 АК ЛНР" сформировано около 20 мобильных разведывательно-огневых групп, в состав которых включены артиллерийские огневые средства поражения, средства разведки (в т.ч. БПЛА) и средства связи", - отмечают в ИС.



Напомним, что "2 АК ЛНР" - это 2-й Армейский корпус – "армия" т.н. "ЛНР" (оккупированная часть Луганщины).