Главная / Новости / Луганская область / В "ЛНР" появилось два десятка мобильных и смертоносных отрядов
Последние новости раздела
- Опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске09:53
- В Луганской области ночью пылало сено09:41
- В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов08:56
- Луганщину освободили от 36 опасностей 08:51
- Горели Луганск и Брянка08:23
- Что-то рвануло в ОРЛО07:52
- На Луганщине бились с огнем07:43
- Штаб АТО: боевики бьют из минометов, ранен один украинских военнослужащий07:29
- Аналитик: "процесс миротворцев" для Украины идет правильно, а Трамп "зарывает себя" отношением к Путину07:04
- В "ЛНР" решили добывать золото21:43
В "ЛНР" появилось два десятка мобильных и смертоносных отрядов
11.11.2017 07:31
Представители группы "Информационное Сопротивление" сообщили об опасности, которая может в ближайшее время обрушиться на Луганщину.
"С целью повышения интенсивности и эффективности нанесения огневых ударов по позициям украинских войск, в соответствии с решением командующего 8-й армии ВС РФ, в составе "2 АК ЛНР" сформировано около 20 мобильных разведывательно-огневых групп, в состав которых включены артиллерийские огневые средства поражения, средства разведки (в т.ч. БПЛА) и средства связи", - отмечают в ИС.
Напомним, что "2 АК ЛНР" - это 2-й Армейский корпус – "армия" т.н. "ЛНР" (оккупированная часть Луганщины).
Теги: Донбасс, опасность, ЛНР, боевики
Читайте также:
- "Год или два назад все эти люди не были предателями", - поклонница "русского мира" о череде арестов в "ЛНР"
- Пока главарь Плотницкий в отъезде, в "ЛНР" начался "государственный переворот"
- У боевиков "ЛНР" паника: "Плот" готовит зачистку"
- В "ЛНР" продолжается "путч" - Плотницкий исчез, власть захватывает "госбезопасность"
- "Идейных командиров за последние полтора года истребили", - блогер из РФ о "перевороте" в "ЛНР"
- "Моторола" за "бабки" может "замутить" переворот в "ЛНР", - представитель "ДНР" в России
- Опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске09:53
- В Луганской области ночью пылало сено09:41
- В "ДНР" "забрали" часы у представителей российского Генштаба09:32
- В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов08:56
- Луганщину освободили от 36 опасностей 08:51
- 400 авто собралось утром у пунктов пропуска на линии разграничения08:37
- Горели Луганск и Брянка08:23
- Что-то рвануло в ОРЛО07:52
- На Луганщине бились с огнем07:43
- Штаб АТО: боевики бьют из минометов, ранен один украинских военнослужащий07:29
- Опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске09:53
- В Луганской области ночью пылало сено09:41
- В "ДНР" "забрали" часы у представителей российского Генштаба09:32
- Проблема переселенцев: украинский "десант" изучил опыт Грузии09:11
- В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов08:56
- Луганщину освободили от 36 опасностей 08:51
- 400 авто собралось утром у пунктов пропуска на линии разграничения08:37
- Горели Луганск и Брянка08:23
- Трампа критикуют за отношение к Путину08:08
- Что-то рвануло в ОРЛО07:52
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Прийнято дуже важливе рішення стосовно мешканців Донбасу
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: беспредел и жуткие очереди
- Оккупанты Донбасса перегоняют смертоносные колонны
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине
- В Константиновке – взрыв! Повреждена многоэтажка
- В «ДНР» взяли на карандаш любителей «заграничных» поездок
- Путин о миротворцах для Донбасса: Я такого не знаю
- Появилась важная информация от Ощадбанка для жителей прифронтовых районов Донбасса
- Прояснилась ситуация с законом о реинтеграции Донбасса