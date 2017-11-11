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Архив - Луганская область

В "ЛНР" решили добывать золото

11.11.2017 21:43
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В "ЛНР" решили добывать золото

На оккупированной части Луганщины планируют в 2018 году начать промышленную разработку золоторудного месторождения. Об этом заявил главарь террористической группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий.

"Я как-то несколько раз заикался, но в этом году не получилось просто из-за того, что финансирование требовалось в другие места... И мы этот проект немножко притормозили. Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша, скажем так, золотая шахта, - заявил Плотницкий. - Попробуем добывать наше золото".

Известно, что пригодное для добычи золота месторождение золотосодержащей руды расположено у села Бобриково Антрацитовского района на временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганщины.



Теги: Донбасс, золото, ЛНР, Плотницкий
 
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