В "ЛНР" решили добывать золото

11.11.2017 21:43

На оккупированной части Луганщины планируют в 2018 году начать промышленную разработку золоторудного месторождения. Об этом заявил главарь террористической группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий.



"Я как-то несколько раз заикался, но в этом году не получилось просто из-за того, что финансирование требовалось в другие места... И мы этот проект немножко притормозили. Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша, скажем так, золотая шахта, - заявил Плотницкий. - Попробуем добывать наше золото".



Известно, что пригодное для добычи золота месторождение золотосодержащей руды расположено у села Бобриково Антрацитовского района на временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганщины.