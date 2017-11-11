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Архив - Луганская область

В одном из городов, подконтрольных "ЛНР", прогремел взрыв

11.11.2017 09:07
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В одном из городов, подконтрольных "ЛНР", прогремел взрыв

Сегодня, 11 ноября, стало известно, что взрыв прогремел во двор ДК имени Молодой гвардии в Краснодоне (оккупирован боевиками "ЛНР").

Взрыв неустановленного взрывного устройства повредил ворота у здания краснодонского Дворца культуры имени Молодой гвардии в центре города на площади Ленина. Об этом сообщили подконтрольные "властям" псевдореспублики ресурсы со ссылкой на местное "МЧС".

Отмечается, что повреждены въездные ворота на площади 0,8 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.



Теги: Донбасс, Краснодон, взрыв, ЛНР
 
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