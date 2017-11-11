В ОРЛО бунтуют против Плотницкого

11.11.2017 10:32

Журналист-переселенец, известный блогер Денис Казанский уверяет, что в Луганске (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) сепаратисты продолжают ругаться друг с другом и делить власть.



"После того, как Плотницкий (главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий – прим. ред.) выселил "министра МВД ЛНР" Игоря Корнета из захваченного дома, против главаря ЛНР восстал другой "министр" - глава министерства сельского хозяйства ЛНР Руслан Сороковенко, - уверяет Казанский на своей странице в Фейсбуке. - Он выступил с обращением и обвинил Плотницкого в фальсификации попытки государственного переворота… Не спрашивайте, как это. Луганск — территория без НАТО и здравого смысла. Там может твориться что угодно, там не действуют законы логики".



По данным журналиста, "министр" рассказал, как за время войны накопил у себя арсенал неучтенного оружия и взрывчатки, а в 2016 году Плотницкий отжал у него это оружие, и подкинул своим оппонентам - Цыпкалову и Киселеву.



"Их тогда обвинили в попытке переворота. Цыпкалова до смерти запытали на подвале, а Киселева просто избили, и с тех пор он сидит, - отмечает Казанский. - Люблю Луганск. Он все такой же. Вот-вот опять польется кровища. Пора уже Плотницкому показать сильную руку, которую в Луганске так любят. Давай, Венедиктыч, как при Сталине! Карай и не стесняйся! Народ поймет. Что же это за русский мир без репрессий и убийств?"