В ОРЛО сгорели диваны

11.11.2017 07:45

В течение минувших суток на территории ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) ликвидирован один пожар.



В Перевальском районе, в пос. Горняцкий, по ул. Цимлянская, от неосторожности квартиросъемщика при курении возник пожар. Огнем уничтожено два дивана и домашние вещи на площади 4 кв.м. в квартире жилого дома. О пострадавших не сообщается.