8 человек в саперных костюмах: новости о разминировании Донбасса

12.11.2017 21:50

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 11 ноября), наблюдатели зафиксировали работы по разминированию Луганской области.



Так, представители СММ ОБСЕ видели, как 8 человек в саперных костюмах и 4 транспортных средства международной организации по разминированию находились на обочине дороги примерно в 1,5 км к западу от подконтрольного правительству пгт Мирная Долина (67 км к северо-западу от Луганска).