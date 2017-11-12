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Что подешевело в ОРЛО: версия оккупантов
Представители т.н. "госкомитета статистики" терроритической группировки "ЛНР" уверяют, что в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) в первой декаде ноября подешевели сахар, гречневая крупа и вареная колбаса.
Отмечается, что стоимость сахара снизилась на 4,2%, гречневой крупы – на 1,8%, вареной колбасы – на 1,3%.
В отчетном периоде на 1,2% подешевело мясо птицы и горох, стоимость рыбы снизилась на 1,1%, также незначительно подешевели говядина, свинина, отдельные порционные куриные части, рис, сливочное масло, картофель и репчатый лук.
В то же время не изменилась цена хлеба, муки, овсяных хлопьев, макаронных изделий, соли, рыбных консервов, молока, сметаны, творога, подсолнечного масла, чая и питьевой бутилированной воды.
Сообщается также, что в первой декаде ноября незначительно подорожало сало, сосиски и сардельки, сыр, яйца, капуста, морковь, свекла и яблоки.
Теги: Донбасс, цена, продукты, ЛНР, ОРЛО
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