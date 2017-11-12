Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Что-то рвануло в ОРЛО

12.11.2017 07:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Что-то рвануло в ОРЛО

Взрыв неустановленного взрывного устройства произошел в Краснодоне (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория).

Как сообщили представители "спасателей" террористической группировки "ЛНР", поступило сообщение о взрыве неустановленного взрывного устройства в городе Краснодон по улице Энгельса, 4. В результате взрыва повреждены ворота гаража. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что вчера в Краснодоне также рвануло.



Теги: Донбасс, Краснодон, взрыв, ЛНР, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх