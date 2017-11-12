Что-то рвануло в ОРЛО

12.11.2017 07:52

Взрыв неустановленного взрывного устройства произошел в Краснодоне (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория).



Как сообщили представители "спасателей" террористической группировки "ЛНР", поступило сообщение о взрыве неустановленного взрывного устройства в городе Краснодон по улице Энгельса, 4. В результате взрыва повреждены ворота гаража. Погибших и пострадавших нет.



Напомним, что вчера в Краснодоне также рвануло.