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Что-то рвануло в ОРЛО
12.11.2017 07:52
Взрыв неустановленного взрывного устройства произошел в Краснодоне (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория).
Как сообщили представители "спасателей" террористической группировки "ЛНР", поступило сообщение о взрыве неустановленного взрывного устройства в городе Краснодон по улице Энгельса, 4. В результате взрыва повреждены ворота гаража. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, что вчера в Краснодоне также рвануло.
Теги: Донбасс, Краснодон, взрыв, ЛНР, ОРЛО
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