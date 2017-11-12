Горели Луганск и Брянка

12.11.2017 08:23

Два пожара зафиксировано за минувшие сутки в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).



Так, в г. Луганск, на кв. Волкова, в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, горел мусор на пл. 8 кв. м в колодце теплотрассы ЛГКП "Теплокоммунэнерго".



А в г. Брянка на ул. Беренга в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, пожаром уничтожена крыша на пл. 36 кв. м, перекрытие на пл. 36 кв. м, бытовой мусор на пл. 30 кв. м в бросовом доме, 2 бросовых сарая на пл. 18 кв. м.