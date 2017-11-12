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Луганщина: обстрелов стало больше, взрывов - меньше
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 11 ноября), в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня. При этом отмечается, что взрывов стало меньше - около 16, тогда как в предыдущий отчетный период их было около 60.
Вечером 9 и утром 10 ноября, находясь на северной окраине подконтрольного правительству г. Попасная (69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 10 взрывов неопределенного происхождения, а также огонь из стрелкового оружия в 4–12 км в секторе от востока до юго-запада. Ближе к полудню 10 ноября, патрулируя на южной окраине Попасной, команда СММ слышала примерно 225 очередей и выстрелов из стрелкового оружия в 2–3 км к востоку.
Утром 10 ноября в центре подконтрольного боевикам "ЛНР" Луганска наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения в 3–4 км к югу.
10 ноября после полудня, находясь в оккупированном пророссийскими бандформированиями г. Алмазная (55 км к северу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 2 взрыва в 10–15 км к юго-западу и примерно 90 выстрелов из стрелкового оружия в 2–3 км к востоку. По их оценке, это были учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 о запрете учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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