Луганщину освободили от 36 опасностей

12.11.2017 08:51

За прошедшие сутки, 11 ноября, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,74 га территории в Новоайдарском, Станично-Луганском районах и в г. Сватово на подконтрольной части Луганской области.



Как сообщает сайт спасателей Луганщины, в субботу было обнаружено и изъято 36 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 2 артиллерийских снаряда, 13 минометных мин, 7 ручных гранат, 1 единицу инженерных боеприпасов, 11 подрывников, 2 единицы других взрывоопасных предметов и 42 единицы патронов.