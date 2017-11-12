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На Луганщине бились с огнем

12.11.2017 07:43
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На Луганщине бились с огнем

Две пожарных автоцистерны и семь спасателей боролись с пожаром, который охватил сарай и летнюю кухню в селе Новокраснянка (Старобельский район, подконтрольная часть Луганщины).

Сообщении об огненном ЧП на ул. Димирова поступло в 11:40. В 12:16 пожар локализован, в 14:20 - ликвидирован.

Наиболее вероятная причина происшествия - короткое замыкание электропроводки, сообщает сайт ГУ ГСЧС Украины на Луганщины.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, Луганская область
 
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