Плотницкий о повышении тарифов: у многих есть такое желание

12.11.2017 19:01

Главарь пророссийской группировк "ЛНР" Игорь Плотницкий уверяет, что "власть" псевдореспублики не планирует повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2018 году. Пока...



"Если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, никаких, скажем, ситуаций, которые потребуют такого резкого повышения, тем более, что все цены сезонные. Пока ни я, ни совмин, ни наш минфин не планировали повышения, - завил Плотницкий. - Хотя, не скрою, у многих министров есть такое желание – это самый быстрый путь получения денег, но пока решили, что так не будет, то есть повышения не ожидается".

Напомним, что опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске.

Ранее мы сообщали, что Плотницкий, в очередной раз попрал минские договоренности, заявив, что оккупированная часть Луганщины не намерена возвращаться в состав Украины.

Согласно данным группы "Информационное Сопротивление", главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий продолжает кадровые перестановки в высшем "руководстве" псевдореспублики, заменяя неугодных "чиновников" на более лояльных к нему лиц.