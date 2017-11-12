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Плотницкий о повышении тарифов: у многих есть такое желание
Главарь пророссийской группировк "ЛНР" Игорь Плотницкий уверяет, что "власть" псевдореспублики не планирует повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2018 году. Пока...
"Если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, никаких, скажем, ситуаций, которые потребуют такого резкого повышения, тем более, что все цены сезонные. Пока ни я, ни совмин, ни наш минфин не планировали повышения, - завил Плотницкий. - Хотя, не скрою, у многих министров есть такое желание – это самый быстрый путь получения денег, но пока решили, что так не будет, то есть повышения не ожидается".
Напомним, что опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске.
Ранее мы сообщали, что Плотницкий, в очередной раз попрал минские договоренности, заявив, что оккупированная часть Луганщины не намерена возвращаться в состав Украины.
Согласно данным группы "Информационное Сопротивление", главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий продолжает кадровые перестановки в высшем "руководстве" псевдореспублики, заменяя неугодных "чиновников" на более лояльных к нему лиц.
Теги: Донбасс, тарифы, ЛНР, Плотницкий
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