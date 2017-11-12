В "ЛНР" главари почти одновременно заявили о возврате в Украину и не возврате в Украину

12.11.2017 11:11

Журналист-переселенец, известный блогер Денис Казанский рассказал о противоречивых заявлениях главарей оккупированной части Луганщины.



Как отмечает Денис, с разницей в один день представитель террористической группировки "ЛНР" в минской переговорной группе Владислав Дейнего (он же "и.о. министра иностранных дел" псевдореспублики) заявил: "ЛНР вернется в состав Украины, другого пути не существует".



А буквально вчера главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий выдал: "Я всегда говорил и говорю, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет".



"Который год пытаюсь "услышать Донбасс", и всё время слышу только вот такое. Завтра еще небось выяснится, что кто-то из этих двоих - предатель и агент хунты", - пишет Казанский на своей странице в Фейсбуке.





Напомним, что опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске.

Ранее мы сообщали, что Плотницкий, в очередной раз попрал минские договоренности, заявив, что оккупированная часть Луганщины не намерена возвращаться в состав Украины.

Согласно данным группы "Информационное Сопротивление", главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий продолжает кадровые перестановки в высшем "руководстве" псевдореспублики, заменяя неугодных "чиновников" на более лояльных к нему лиц.