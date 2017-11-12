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В "ЛНР" не хотят платить "налоги"
12.11.2017 19:47
Почти 80% налогоплательщиков пророссийской группировки "ЛНР" недобросовестно выполняют свои обязанности. Об заявил т.н. "заместитель председателя госкомитета налогов и сборов - начальник финансовой полиции" Виталий Салеев.
"За октябрь месяц было проведено 164 проверки, за 10 месяцев 2017 года – около двух тысяч. Из них в 78% были выявлены нарушения налогового законодательства. Как бы нам ни хотелось, но вот эти 78% - это как раз цифра недобропорядочных налогоплательщиков, к сожалению, - жаловался Салеева. - Нам есть еще над чем работать".
Он обещает сделать "ударение" на "качестве проводимых проверок". Так что вскоре, похоже, задушат даже те робкие ростки предпринимательства, которые пытаются прижится на почве псевдореспублики.
Теги: Донбасс, ЛНР, налоги, оккупанты
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