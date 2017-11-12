В Луганской области ночью пылало сено

12.11.2017 09:41

Сегодня, 12 ноября, в 1:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в частном сеновале по адресу: Новопсковский р-н, с. Роговое, ул. Мира (подконтрольная часть Луганской области).



По прибытию во время разведки спасателями 22-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было установлено, что горит сено на сеновале на площади 30 м.кв.



Пожар был локализован в 02:25 и ликвидирован 5:00.



Травмированных и погибших не выявлено, причины пожара устанавливают специалисты, сообщает сайт спасателей Луганщины.