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Плотницкий прояснил ситуацию с КПВВ «Золотое»
Боевики «ЛНР» допускают открытие контрольного пункта въезда-выезда возле Золотого в Луганской области, передает «ДонПресс».
Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий сообщил, что подконтрольные ему комиссии уже «прорабатывают этот вопрос». По его словам, предложение украинской стороны об открытии КПВВ в Золотом является попыткой создать «плацдарм для наступления».
Главарь боевиков отметил: «Вопрос Золотого, это вопрос не только пункта пропуска людей. Это вопрос стратегии и войны. Это кратчайшее расстояние до Алчевска. Это попытка создания котла. Активность Украины и Запада, откройте КПВВ, как раз потому что там наши минные поля, и поля Украины. И мы, и они понимаем стратегическую важность направления».
При этом он добавил, что «ЛНР» согласна на открытие пункта пропуска в Золотом после ремонта моста в Станице Луганской и открытии КПВВ вблизи Счастья.
Теги: Донбасс, Плотницкий, КПВВ, Золотое
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