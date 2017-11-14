Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Безработный россиянин решил "трудоустроиться" у луганских боевиков

14.11.2017 17:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Безработный россиянин решил "трудоустроиться" у луганских боевиков

СБУ в Новоайдарском районе (Луганская область) задержала решившего "трудоустроиться" у боевиков группировки "ЛНР" наемника из России. Мужчина незаконно перешел госграницу и направлялся на неподконтрольную украинской власти территорию, чтобы ремонтировать террористам военную технику, передает "Диалог.UA".

По информации СБУ, задержанный оказался жителем соседней Воронежской области. Он сообщил следователям, что на одной из остановок в Россоши увидел объявление, в котором шла речь о наборе добровольцев для участия в военных действиях на стороне "ЛНР". Боевики пообещали взять и "трудоустроить" механиков, посулив приличную зарплату. Россиянин давно нигде не мог трудоустроиться, а потому решил воспользоваться столь заманчивым предложением и отправился по указанному в объявлении адресу в Ростовскую область.

Координатор луганских террористов проинструктировал его по поводу дальнейших действий. Наемнику оказали содействие в незаконном переходе госграницы, проведя его на территорию Украины в обход законных пунктов пропуска, сообщили в СБУ. После того как были проведены следственно-оперативные действия, этого гражданина вернули в РФ.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, граница, СБУ, трудоустройство, ЛНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх