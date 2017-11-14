Безработный россиянин решил "трудоустроиться" у луганских боевиков

14.11.2017 17:46

СБУ в Новоайдарском районе (Луганская область) задержала решившего "трудоустроиться" у боевиков группировки "ЛНР" наемника из России. Мужчина незаконно перешел госграницу и направлялся на неподконтрольную украинской власти территорию, чтобы ремонтировать террористам военную технику, передает "Диалог.UA".

По информации СБУ, задержанный оказался жителем соседней Воронежской области. Он сообщил следователям, что на одной из остановок в Россоши увидел объявление, в котором шла речь о наборе добровольцев для участия в военных действиях на стороне "ЛНР". Боевики пообещали взять и "трудоустроить" механиков, посулив приличную зарплату. Россиянин давно нигде не мог трудоустроиться, а потому решил воспользоваться столь заманчивым предложением и отправился по указанному в объявлении адресу в Ростовскую область.

Координатор луганских террористов проинструктировал его по поводу дальнейших действий. Наемнику оказали содействие в незаконном переходе госграницы, проведя его на территорию Украины в обход законных пунктов пропуска, сообщили в СБУ. После того как были проведены следственно-оперативные действия, этого гражданина вернули в РФ.