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Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины
В "Луганской народной республике" назревал переворот в пользу Украины. Похоже, вчера и сегодня происходила попытка контрпереворота, а чем всё закончится, не ясно. Об этом пишет Остров с ссылкой на российский сайт "Царьград".
"По поступающим в распоряжение "Царьграда" сообщениям, ранее из республики в неизвестном направлении отбыли глава "ЛНР" Игорь Плотницкий и глава его администрации Ирина Тейцман, имеющая в Луганске славу тайного "серого кардинала" главы и характерное прозвище "Фиона". Спустя сутки они вернулись, видимо, получив какие-то гарантии, потому что далее стали поступать сообщения, что "тут все на ушах", "работники МВД забаррикадировались", "прекратили доступ в здание", "женщин на всякий случай отправили" – "в общем, МВД на осадном положении", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что "поступавшая ранее информация об аресте министра внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета не подтвердилась".
"Как говорят наблюдатели, в основе нынешних событий таится нечто, связанное с готовившимся в " ЛНР" антигосударственным переворотом в пользу Украины. Причём переворот осуществлялся тихою сапой, постепенно, но неуклонно. Причём силами не более и не менее как аппарата главы республики, во главе которого и стояла "Фиона" Тейцман, проводившая, как утверждают, курс на подчинение "ЛНР" как минимум некоторым украинским олигархам", - указывается в сообщении.
"Идёт обострение между силовиками и аппаратом Плотницкого, - пояснил "Царьграду" один из источников в Москве, обычно хорошо информированный по ситуации в Донбассе и на Украине. - Люди из команды бывшего губернатора Владимира Пристюка заходят на должности. Должности продаёт глава администрации - доверенное лицо Пристюка...", - говорится в сообщении.
"Непосредственным же поводом к нынешним событиям послужила показательная порка, которую депутаты Народного совета (парламента) ЛНР попытались устроить Игорю Корнету. Причём в присутствии Плотницкого и, как уверяют в прессе, с его подачи и по его указанию... Кроме того, в соцсетях велись разговоры о том, что Плотницкий озлился на Корнета "за то, что тот арестовал фуры с контрафактными сигаретами на 20 млн", а торговлю сигаретами якобы "крышует" сам глава республики", - пишет российский сайт.
"Но есть ещё одна версия нынешних событий, которая довольно многое расставляет по местам. Она сводится в целом к "реваншизму": вернуться обратно хочет не только бывший губернатор Пристюк, а луганские олигархи, чью волю исполняет он, а за ним – и преданные ему (или повязанные бизнес-интересами) работники аппарата главы "ЛНР", - говорится в сообщении.
"Что будет дальше в республике, пока предсказать никто не берётся. То, что глава "ЛНР" вернулся в Луганск, да не один, а со своею "Фионой", говорит, вероятно, о том, что он везёт в кармане согласие на смену руководителя МВД. То, что личный состав МВД забаррикадировался в здании, отправив женщин по домам, говорит о том, что министерство с этим не согласно, и тоже имеет что-то, что позволяет ему держать такую позицию. В любом случае – "ЛНР" корёжит. И на радость это только Киеву", - заключается в сообщении.
Теги: Донбасс, переворот, ЛНР, Плотницкий
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