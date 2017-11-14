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"Свободный" от всего Алчевск утопает в мусоре, горожане ждут новой беды и проклинают "ЛНР"

14.11.2017 21:04
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"Свободный" от всего Алчевск утопает в мусоре, горожане ждут новой беды и проклинают "ЛНР"

Местные коммунальщики своей вины не признают, и заявляют: у них нет достаточного количества ГСМ, а население плохо оплачивает ЖКХ, в том числе и вывоз мусора. Проблема наблюдается по всему оккупированному Алчевску, в некоторых районах уже накопились горы мусора. Горожане в шоке, мало того что во дворах развелась жуткая антисанитария, так еще и сам мусор в буквальном смысле летает по улицам, передает "Диалог.UA".

Ситуацию усугубляют вечно роющиеся в мусорных контейнерах бомжи, которые в поисках чего-то съестного просто начинают выкидывать все из контейнеров и делать кучи на улице еще больше.

"По всем двору мусор, приходится переступать через кучи, окно и балконы на проветривание открыть невозможно, вонь и мелкие ошметки сразу летят в окно, если ветер", "В Алчевске мусорный апокалипсис, но у нашей "власти" снова виноваты нищие люди", " Мы скоро утонем в мусоре, бомжей развелось, как мух", "У нас в домоуправлении так вообще сказали, что пока по всему дому не погасят долг по ЖКХ, мусор не вывезут, так что нюхаем вонь и ждем беды", - пишут в соцсетях алчевцы.



Теги: Донбасс, Алчевск, долг, мусор, ЖКХ, коммунальные услуги, ЛНР, мусорные контейнеры
 
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