На Луганщине самые дешевые продукты

18.11.2017 22:42

Уже несколько недель подряд продолжают дешеветь продукты с «борщевого набора», передает пресс-служба Луганской ВГА.

Лук репчатый, свекла и картофель подешевели на 1,5%, 1,4% и 0,5% соответственно.

В области ниже средних по стране цены на молоко (на 20,2%), сало (на 10,4%), говядину (на 9,5%), подсолнечное масло (на 8,8%), хлеб пшеничный из муки первого сорта ( на 7,5%), масло сливочное (на 6,7%), свинину (на 6,6%), хлеб ржаной, ржано-пшеничный (на 4,9%), картофель (на 1,2%).

Не изменились цены на хлеб пшеничный из муки первого сорта (11,92 грн), хлеб ржаной, ржано-пшеничный (12,05 грн), тушки куриные (55,13 грн), сало (60,78 грн), подсолнечное масло ( 30,10 грн), капусту (4,98 грн)