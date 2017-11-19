На Луганщине прошли учения военных комиссариатов

19.11.2017 17:07

Министерство обороны организовало в Луганской области показательное занятие по мобилизационному развертыванию районных (городских) военных комиссариатов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Участники занятия рассмотрели вопросы приема военнообязанных для комплектования подразделений территориальной обороны. Также рассмотрено выполнение подготовительных мероприятий всестороннего обеспечения, организация размещения и быта личного состава подразделений территориальной обороны.

Отработаны порядок планирования и организации обеспечения по службам тыла за счет Министерства обороны и органов государственной власти, порядок оборудования мест для хранения стрелкового оружия и боеприпасов отряда обороны, организация планирования и подготовки личного состава подразделений территориальной обороны и т.п.

По результатам занятия определены единые подходы. Личный состав получил практические навыки по мобилизационному развертыванию районных (городских) военных комиссариатов.