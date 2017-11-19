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На Луганщине прошли учения военных комиссариатов
Министерство обороны организовало в Луганской области показательное занятие по мобилизационному развертыванию районных (городских) военных комиссариатов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Участники занятия рассмотрели вопросы приема военнообязанных для комплектования подразделений территориальной обороны. Также рассмотрено выполнение подготовительных мероприятий всестороннего обеспечения, организация размещения и быта личного состава подразделений территориальной обороны.
Отработаны порядок планирования и организации обеспечения по службам тыла за счет Министерства обороны и органов государственной власти, порядок оборудования мест для хранения стрелкового оружия и боеприпасов отряда обороны, организация планирования и подготовки личного состава подразделений территориальной обороны и т.п.
По результатам занятия определены единые подходы. Личный состав получил практические навыки по мобилизационному развертыванию районных (городских) военных комиссариатов.
Теги: Донбасс, Луганская область, учения, военная операция
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