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Главарь "ЛНР" уехал из собственной "резиденции" в неизвестном направлении, в Луганске отключили теле - и радиовещание
После утренней шумихи в оккупированном Луганске и заявления главаря “МВД ЛНР” Игоря Корнета об аресте нескольких чиновников, приближенных к главному луганскому террористу, Игорь Плотницкий покинул "собственную резиденцию". Соцсети сообщают, что главарь "ЛНР" уехал в неизвестном направлении, пишет “Диалог.UA”.
Ожидавшие кровавого противостояния луганчане удивлены, что конфликт между Корнетом и Плотницким решился заявлением главаря “МВД ЛНР” о продолжении работы и задержании украинской ДРГ. К слову, сейчас в Луганске отключили теле- и радиовещание.
По слухам, все отделы “МВД ЛНР” с октября были приведены в боевую готовность. Предполагается, что конфликт между двумя террористами контролировали кураторы и ФСБ, которые и решали, каким будет исход этого противостояния.
Напомним, утром 21 ноября в центре Луганска появились “зеленые человечки” и военная техника. Был оцеплен “административный” квартал города, не разрешался проезд транспорта, пешеходам рекомендовали обходить ряд улиц. Позже стало известно, что боевики “ЛНР” перешли на сторону Корнета, заявив, что будут штурмовать “Белый дом” в Луганске и устроят народный суд Плотницкому.
Теги: Донбасс, Луганск, конфликт, МВД, ФСБ, ЛНР, Плотницкий, террористы
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