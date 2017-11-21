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"Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"

21.11.2017 16:49
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"Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"

Впервые после начала "государственного" переворота в "ЛНР" со специальным заявлением выступил глава боевиков Игорь Плотницкий, объявивший настоящую войну так называемому "министру внутренних дел" Игорю Корнету.

На сайте "администрации ЛНР" опубликовано обращение Плотницкого к жителям "республики", в котором он обвиняет силовые структуры "ЛНР" и лично Корнета в отказе покинуть должность после решения луганского "суда", передает dialog.ua.

Плотницкий заявил, что большое количество боевиков с оружием в руках в центре Луганска является спецоперацией по отстранению Корнета от руководства "МВД", при этом главарь боевиков утверждает, что ситуация остается под его личным контролем, а уже в ближайшее время он обещает полностью "устранить проблему".



Теги: Донбасс, Луганск, МВД, ЛНР, боевики, Плотницкий, спецоперация
 
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