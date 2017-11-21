Главная / Новости / Луганская область / "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
Последние новости раздела
- Штаб АТО о ситуации на линии соприкосновения21:34
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого21:09
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка20:19
- Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса19:54
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский19:04
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию18:15
- Сколько стоит лечение и роды в "ДНР" и "ЛНР"17:31
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь17:10
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"16:49
- Главарь "ЛНР" уехал из собственной "резиденции" в неизвестном направлении, в Луганске отключили теле - и радиовещание16:11
"Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
21.11.2017 16:49
Впервые после начала "государственного" переворота в "ЛНР" со специальным заявлением выступил глава боевиков Игорь Плотницкий, объявивший настоящую войну так называемому "министру внутренних дел" Игорю Корнету.
На сайте "администрации ЛНР" опубликовано обращение Плотницкого к жителям "республики", в котором он обвиняет силовые структуры "ЛНР" и лично Корнета в отказе покинуть должность после решения луганского "суда", передает dialog.ua.
Плотницкий заявил, что большое количество боевиков с оружием в руках в центре Луганска является спецоперацией по отстранению Корнета от руководства "МВД", при этом главарь боевиков утверждает, что ситуация остается под его личным контролем, а уже в ближайшее время он обещает полностью "устранить проблему".
Теги: Донбасс, Луганск, МВД, ЛНР, боевики, Плотницкий, спецоперация
Читайте также:
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь
- "Будем сепарам делать "подарки" и уничтожать символы предателей и трусов! Они показали свою беспомощность. Слава Украине!" - украинские партизаны предупредили террористов "ЛНР"
- В декабре изменится график движения поездов до станции "Мариуполь" (Расписание)21:59
- Штаб АТО о ситуации на линии соприкосновения21:34
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого21:09
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка20:19
- Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса19:54
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский19:04
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию18:15
- Сколько стоит лечение и роды в "ДНР" и "ЛНР"17:31
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь17:10
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"16:49
- В декабре изменится график движения поездов до станции "Мариуполь" (Расписание)21:59
- Штаб АТО о ситуации на линии соприкосновения21:34
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого21:09
- 1,2 миллиона украинских семей останутся без субсидий20:46
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка20:19
- Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса19:54
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский19:04
- В Украине значительно подорожает основной продукт18:40
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию18:15
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- Соль опасна для организма08:00
- Роковая ошибка, убивающая наш метаболизм07:50
- Ученые открыли новый способ продлить жизнь07:43
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть