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“Ситуация полностью нами контролируется”, - скандальный экс-главарь “МВД ЛНР” Корнет сделал заявление о ситуации в Луганске. ВИДЕО
“МВД ЛНР” обнародовало видеообращение отставленного главаря “ведомства” Игоря Корнета о ситуации в оккупированном Луганске и перекрытии неизвестными людьми в камуфляже центра города. Корнет заявил, что ночью 21 ноября “МВД ЛНР” удалось поймать украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию “республики”, пишет “Диалог.UA”.
“Большинство диверсантов задержано. Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы и их пособников”, - заявил Корнет. Он также заявил, что в последнее время в “ЛНР” распространили фейковую информацию о “причастности сотрудников “МВД” к противоправной деятельности “.
Корнет уверяет, что причиной резонансных сообщений стала якобы причастность “отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины” .
Наемникам Корнета удалось найти доказательства нарушений. Корнет уверяет, что сегодня ночью отчитался о работе перед Игорем Плотницким, результатом чего стало возбуждение “уголовных дел” и ареста всех трех подозреваемых.
Напомним, утром 21 ноября центр Луганска перекрыли неизвестные вооруженные люди без опознавательных знаков. Инцидент произошел на фоне противостояния Корнета и Плотницкого и после объявления об увольнении главаря “МВД ЛНР”. Не исключалось, что в живых после активной фазы противостояния террористов останется только один главарь.
Теги: Донбасс, Луганск, МВД, ЛНР, Плотницкий, террористы, диверсанты
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