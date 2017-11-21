“Ситуация полностью нами контролируется”, - скандальный экс-главарь “МВД ЛНР” Корнет сделал заявление о ситуации в Луганске. ВИДЕО

21.11.2017 15:10

“МВД ЛНР” обнародовало видеообращение отставленного главаря “ведомства” Игоря Корнета о ситуации в оккупированном Луганске и перекрытии неизвестными людьми в камуфляже центра города. Корнет заявил, что ночью 21 ноября “МВД ЛНР” удалось поймать украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию “республики”, пишет “Диалог.UA”.

“Большинство диверсантов задержано. Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы и их пособников”, - заявил Корнет. Он также заявил, что в последнее время в “ЛНР” распространили фейковую информацию о “причастности сотрудников “МВД” к противоправной деятельности “.

Корнет уверяет, что причиной резонансных сообщений стала якобы причастность “отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины” .

Наемникам Корнета удалось найти доказательства нарушений. Корнет уверяет, что сегодня ночью отчитался о работе перед Игорем Плотницким, результатом чего стало возбуждение “уголовных дел” и ареста всех трех подозреваемых.

Напомним, утром 21 ноября центр Луганска перекрыли неизвестные вооруженные люди без опознавательных знаков. Инцидент произошел на фоне противостояния Корнета и Плотницкого и после объявления об увольнении главаря “МВД ЛНР”. Не исключалось, что в живых после активной фазы противостояния террористов останется только один главарь.